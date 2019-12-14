日前在國民黨台南市後壁黨部置放疑似爆裂物的吳姓男子遭逮捕，警方在其住處查獲「三過氧化三丙酮（簡稱TATP）」，俗稱「撒旦之母」，傳出在市區也放置炸彈，目前均已被排除。對此，國民黨副秘書長蔡正元在臉書直指，「嫌犯是綠色台獨份子」，「撒旦之母」既然出現，意味「撒旦」來了，「之母」是誰？不言可喻。

國民黨台南市後壁黨部12日下午驚傳遭人放置不名物體，黨部人員發現後立即報警，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警，13日晚到高雄市苓雅區永樂街公寓套房，圍捕這名吳姓嫌犯，吳被逮捕後，警方在其套房查獲約1.2公斤的「三過氧化三丙酮」，俗稱「撒旦之母」。

對此，國民黨副秘書長蔡正元下午在臉書貼文表示，「撒旦之母」是恐佈分子常用的化學炸彈，在2015年巴黎襲擊事件、2016年布魯塞爾連環爆炸案都出現過，台灣是首度出現。

蔡正元直指，「嫌犯是綠色台獨份子」，這是否代表藍綠鬥爭已進化到內戰邊緣，尚待觀察；如果真的要「武獨」，他不客氣的講，不論蔡英文、民進黨、台獨份子，贏的機會等於零。

蔡正元說，但是「撒旦之母」既已出現，表示「撒旦」來了，那個「之母」是誰？不言可喻。

(中時 )