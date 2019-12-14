國內文化資產保存最大計畫「再造歷史現場」，13日在臺中文化資產園區展出全臺30件「再造歷史現場」專案階段性成果。文化部長鄭麗君表示，希望以此改變過去搶救單點、單棟文化資產，像保鮮膜式「封存記憶」的文化保存方式，改以系統性文資治理的理念，把歷史文化的價值帶入城市的空間治理。

各縣市所提「再造歷史現場」計畫多元，主題包括眷村文化、戰地文化、大航海時代文化、礦業文化，以及紙廠、糖廠、菸葉廠等產業文化資產的活化與再生，現正在臺中文化資產園區展出至15日。

鄭麗君表示，之前看到被閒置的糖廠、菸廠、紙廠、燃料廠、眷村、辦公廳舍等，更覺得是記憶的遺失，因此她提出「再造歷史現場」文資保存計畫，因為唯有重建城市的視野、思辨過去怎麼走過來的，我們才能知道自己是誰，也才知道未來要往哪裡去。

文化部在2017年由前瞻基礎建設計畫支持此計劃，至今共核定37項計畫，投入超過60億元預算。文化部透過此計畫支持地方政府啟動區域型的文資治理，用歷史文化、記憶重新規劃、發展城市及區域，讓生活空間重新擁有歷史場域精神。

「再造歷史現場時空行旅」展覽以凝視、嗅聞、聆聽、咀嚼、撫摸、感動等六感為主題，讓觀展的人更能了解歷史背景及意涵。觀展者可以在前空軍桃園基地設施群活化再利用計畫中，聽到飛機飛過的聲音；在屏東飛行故事計畫中，聽到能喚起眷村記憶的軍歌；在療、浴、北投—生活環境博物園區計畫中，可以透過聞香瓶聞到硫磺味；在苗栗出磺坑礦業計畫中，聞得到油花味。

「再造歷史現場」計畫從歷史出發，歷史的主體是人民，是我們擁有感受、體會跟說故事的這份能力，所以需要社會的參與、需要形塑在地知識學。文化部希望透過此計畫，促成中央跨部會、地方政府及民間共同努力，讓歷史回到生活，由下而上帶動大眾召喚文化歷史意識，讓文化保存成為一場公民運動。

在「再造歷史現場」計畫支持下，基隆一九四九太平輪紀念公園已對外開放、基隆和平島考古有了重大發現、臺灣第一座石城左營舊城重現風華、臺南赤崁樓周邊歷史街區重新規劃、新竹第六燃料廠保溫駐站基地「大煙囪下的家」啟用、花蓮佳心舊部落石板屋完成修復、臺東寶桑路日式建築完成修復。這些文化資產保存背後有許多動人故事，如今開始重新被世人認識。

(工商 )