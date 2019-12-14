WWE摔角女星拉娜(Lana, 擂台名)最近有麻煩了，她跟黑人選手拉許利(Bobby Lashley)的螢幕婚外情激怒了一些觀眾，甚至收到恐嚇信與死亡威脅。這段劇情確實不討喜，婚外情加上「黑白配」更是觸動美國偏激分子的敏感神經，即使是一般觀眾也希望聯盟快斬掉這齣爛戲。

拉娜在ComicBook.com受訪時表示：「我在社群媒體收到很多死亡威脅，每天打開電郵信箱都能看到，FBI(聯邦調查局)還聯絡我說要保護我。我知道他們(恐嚇者)只是要嚇嚇我，但這種網路霸凌可能讓人輕生。」

雖然在擂台裡扮演俄國人，實際上拉娜是南美洲血統的美國人，2016年與摔角手魯瑟夫(Rusev, 擂台名)結婚，幕前幕後都是夫妻。拉娜因為長得漂亮而很受歡迎，直到今年出現這個老套的綠帽劇情。一部分原因是聯盟有意培養拉娜進擂台，但是她進步緩慢，只好安排她擔任故事人物。

拉娜跟拉許利躺在床上嘲弄魯瑟夫，起初吸引大量眼球，同時也引起反感，拉許利雖是業界傳奇人物卻很不會演戲，拉娜有時也忘記用俄國腔說話，讓觀眾看得尷尬。後來魯瑟夫坦承他是這段故事的編劇之一，請大家別再生氣，但摔迷不相信，誰會讓自己演這麼難堪的角色？何況魯瑟夫原本就是高人氣的選手。

WWE早年是輔導級的，多年來已下修為電視保護級，去除色情內容和暴力流血，如今這種劇情顯得不倫不類。這也是WWE自食苦果，因為他們把故事擴展到選手的推特上，網友在推特的留言有時分不清是針對選手本人還是劇情裡的角色了。

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(中時電子報)