小英台南競總成立 造勢俯拍圖曝光 15:482019/12/14 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小英台南競總人潮盛況，時間約為下午3點多所截的圖。（摘自民進黨臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文台南競選總部今成立，人潮造勢圖也在直播中曝光。 蔡英文台南競選總部今成立，蔡與賴清德將共同出席成立大會，民進黨剛剛也在臉書中直播現場的情形，現場的人潮盛況也透過直播曝光。不過，人潮的多寡，就由網友來評判了。 (中時電子報) #直播 #台南競選總部 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #國民黨 #民進黨 #立委 #賴清德 也許您會感興趣 推薦閱讀 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 疑蔡涉嫌詐領薪水 新黨赴監院陳情 15:502019/12/10 政治 新黨疑小英涉詐領副教授薪水 01:242019/12/11 政治要聞 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 柯文哲2024對手是賴清德 賴清德：扯太遠 17:252019/12/11 政治 趙少康表態投韓國瑜 網讚真男人！ 08:252019/12/12 政治 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 綠廣告高雄篇打「台灣對不起」 韓辦轟：敗選未反省反羞辱選民 11:412019/12/13 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 政治熱門新聞 不是韓國瑜？姓名學家斷言：他是國民黨新太陽 - 政治 起風了？網：民進黨將被高雄人反撲 - 政治 憂對手出奧步 綠營盼喊停罷韓遊行 - 政治 周錫瑋在幹嘛？「神手」一出上萬韓粉跪了 - 政治 小英台南競總成立 造勢俯拍圖曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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