總統蔡英文台南競選總部今成立，人潮造勢圖也在直播中曝光。

蔡英文台南競選總部今成立，蔡與賴清德將共同出席成立大會，民進黨剛剛也在臉書中直播現場的情形，現場的人潮盛況也透過直播曝光。不過，人潮的多寡，就由網友來評判了。

(中時電子報)