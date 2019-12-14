龍潭區13日深夜有民眾同時向警方報案，指稱有不明人士以負面文宣攻擊、抹紅立法委員呂玉玲及國民黨，由於遭掛巨型帆布之處正好為市議員黃敬平租賃的空間，讓黃敬平怒向警方報案，目前龍潭分局警方正介入調查中。

一面寫著「拒投國民黨、拒投吳斯懷」並印有退將吳斯懷及呂玉玲照片的巨型帆布，在13日悄悄被掛上一間鐵皮屋牆上，而旁邊正是呂玉玲的競選巨型海報。由於該空間為黃敬平與地主簽下1年合約用以懸掛看板之用，有民眾發現遭占用後，立即向警方報案，並向黃敬平檢舉。

黃敬平接獲檢舉後，13日深夜連忙前往龍潭警分局報案，並氣憤表示絕對會追究到底，認為就算選舉結束了，該負起法律責任的人應受制裁。此外，對於不明人士進行負面抹黑、抹紅以及涉侵占租賃廣告版面位置一事，也要對方負起法律責任，待警方查明真相後將提告。

「很頭痛。」呂玉玲則表示接獲消息當下感到相當錯愕，對於打抹紅、抹黃等等負面選戰的方式讓她很頭痛，面對抹黑造謠，呂玉玲說她還是堅定自己，用正面、乾淨的選舉來迎戰，由於廣告看板占用的位置為黃敬平所租賃，黃有權利提告，她都予以尊重。

(中時 )