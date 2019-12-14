嘉義縣長翁章梁（左）靜態成果展示區，向拜訪各個社區發展協會。（張毓翎攝）

嘉義縣政府14日正式宣布明年將補助全縣200多台公有電腦伴唱機公播費。（張毓翎攝）

「終於可以大聲唱！」由於受限於著作權法規定，公開演唱須取得授權付費才能演唱，因此，長輩們擔心遭罰都不敢開懷高唱，嘉義縣政府了解民眾對伴唱機的需求後，14日正式宣布明年將補助全縣200多台公有電腦伴唱機公播費，提供民眾一個優質的育樂場所。

嘉義縣社會局上午結合關懷照顧據點、幸福社區及小旗艦社區，在縣府前廣場舉辦成果展演，縣長翁章梁現場還高歌一曲，與一群社區媽媽一同歡唱黃西田《田庄兄哥》，立委蔡易餘、議員林緗亭、戴光宗、姜梅紅、詹琬蓁等人也到現場同樂，氣氛high翻天。

翁章梁表示，唱卡拉OK為社區重要的文康活動之一，透過唱歌鄉親彼此能聯繫感情，提供民眾足夠的休閒娛樂，一直縣府推動不老社區的目標，因此，為了解決鄉親長期受版權問題，而不能開懷高唱的困擾，縣府決定從明年開始，每台每年的公播費2573元由縣府全部買單。

今日的社區成果演中，不少平均70歲以上的長輩們組成千歲團，以舞獅團、環保打擊樂、手語歌曲、手偶表演等動態展演，表現自己活力的一面；社會局指出，全縣357個村里，目前已成立362個社區發展協會，縣府未來會持續聯結公部門及地方資源，提升社區服務，如供應社區長輩餐飲、訪視、健康促進及預防照顧服務，達到延緩長輩失能及活化身心機能等效果。

東石鄉東石社區發展協會販賣新鮮的文蛤和鮮蚵。（張毓翎攝）

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