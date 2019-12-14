41歲韓國歌手Gary（本名：姜熙建）本是知名節目《Running Man》班底，2016年他稱為了將重心放在音樂退出節目，隔年閃娶圈外女友，同年又誕下一兒，震驚粉絲。而一直將太太視為最高機密的他，最近終於在Vlog親自PO出老婆的正面美照，網友則虧「Ga嫂」太美，比Gary還像藝人。

Gary分享和老婆照片。（圖／翻攝自KANG GARY Youtube）

Gary原本是雙人饒舌組合Leessang成員，2010年加入《Running Man》獲得廣大人氣，又和宋智孝因「週一情侶」的形象受到許多粉絲喜愛。3年前他突然宣布退出節目並閃婚，對另一半身分不願多說，只說不會舉行婚禮，「新娘為圈外人，我的靈魂瞬間被她吸引住了哈哈」。

原先傳出Gary的神祕太太疑似是大陸人，之後韓媒則曝Gary妻子姓金，是小男方10歲的同公司員工，直到金女結婚離職，同公司的人都沒發現兩人在一起。而Gary近年來常透過Youtube分享生活日記，上月曬出的影片中，一家人到夏威夷度假，Gary除了分享和兒子玩沙的天倫樂片段外，也首度曬出自己和老婆手牽手的正面清晰照，女方雖戴著墨鏡，但皮膚白皙，鼻子高挺，美艷外型讓不少人十分驚訝。

Gary分享和兒子天倫樂。（圖／翻攝自KANG GARY Youtube）

(中時電子報)