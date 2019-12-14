「愛分享，雲林新故鄉」展現新住民姊妹的熱情活力。（張朝欣攝）

雲林縣政府14日在虎尾鎮舉辦「愛分享，雲林新故鄉」新住民經驗交流分享會，由新住民姊妹在現場分享生命故事，縣長張麗善呼籲更多人能透過公私部門的資源運用，提升雲林新住民的生活品質與就業經濟能力，確保其福祉及權益。

「愛分享，雲林新故鄉」14日在虎尾鎮多功能活動中心登場，由雲林縣長張麗善等人共同主持，來自各國的新住民姊妹身著母國傳統服裝，大家手持「姊妹在雲林，政府力相挺」、「雲林上場，新力飛揚」等看板，期許雲林會更好。

張麗善表示，雲林縣政府將新住民照顧列為施政重點之一，在新住民姊妹的加入下，雲林在地文化也更顯多元樣貌。現場4名新住民姊妹分享她們的經歷，在不同的生活環境下，憑藉自身的努力及付出，再加上縣政府與各界資源的挹注，走出精彩人生。

1名新住民姊妹表示，她接受美髮職業訓練考取專業證照，並透過勞動部「鳳凰創業貸款」與縣政府「新住民女性創業加速器計畫」成功創業，讓她深刻感受到台灣政府對新住民的重視與照顧。

縣社會處長林文志指出，雲林縣新住民人數約1萬7000餘名，占全縣人口數2.4％，居全國第9名，縣府2006年起設置「新住民家庭服務中心」、辦理全縣「新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫」，提供整合性的社會福利服務，營造多元友善的幸福雲林，讓新住民們非常有感。

(中時 )