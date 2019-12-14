臺中市政府14日祭出第二張罰單，針對臺中電廠生煤超量使用、違反「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」的規定，稽查後開出600萬元罰鍰；環保局表示，自治條例在104年市議會召開聽證會、以及市議會通過的條文內容，均要求臺中電廠應在四年內減少生煤使用量四成，已給予臺電四年時間，另，中火的許可證也明確要求，須配合自治條例四年減少生煤使用量四成之規定，法理上均站得住腳，絕非臺電公司所述有適法性的問題。

環保局指出，臺電老是用需負擔發電義務為由，威脅中部人不得減少臺中電廠的生煤，臺中電廠已矗立在臺中近27年，中電北送的情形每年發生，在中部人頻頻發聲後，有了管制生煤自治條例，啟動及落實臺中電廠減煤的工作，才改變中電北送的情事，中部人已經承受了1／4世紀的負荷。

環保局表示，中部七縣市首長日前也強調，堅決反對中火有額外10％的容許操作量，也支持臺中市政府落實自治條例減煤的立場。請臺電檢視「生煤使用許可證」，以及「生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質販賣或使用許可證管理辦法」，有沒有10％的容許操作量？

環保局認圍，環保署解釋函也支持，生煤是可控制條件，無10％的容許誤差，請臺電在冰冷法條外，多聽聽「中部人熱騰騰的感受」，中市府已明確表示無10％額外容許操作量的立場。

環保局強調，第二張罰單再給臺電公司改善期至12月23日中午，也呼籲中火，尊重市議會所通過臺中市管制生煤自治條例的規定，於限期改善期間內，妥善進行電力調度。

(中時 )