年費16萬！揭密神秘「黑卡」24時專人服務最狂把妹神卡！（中時電子報／Allengoaround）

有聽過黑卡嗎？黑卡的全名其實是「美國運通百夫長卡（American Express Centurion Card）」，這張卡號稱信用卡界的王者，可以說得到這張卡片，就得到了尊榮的稱號。網紅《艾倫哥哥》在YouTube上開箱這張美國運通黑卡，號稱硬到能檔子彈的美國運通卡，光信用卡年費要16萬台幣，但能夠享受到的頂級服務超乎凡人想像。

在收到卡後，艾倫哥哥拿著一袋裝著黑盒的紙袋，在厚重的堅硬黑盒裡，裝的就是傳聞中的美國運通黑卡。雖然僅安裝一張卡片，雖用了略大於A4大小的盒子裝載，額外顯得尊榮不凡。

艾倫哥哥拿著一袋裝著黑盒的紙袋，在厚重的堅硬黑盒裡，裝的就是傳聞中的美國運通黑卡。（摘自中時電子報／Allengoaround）

艾倫哥哥表示，黑卡材質與一般信用卡不同，製作的材質是「鈦合金」，硬度破表，甚至可以擋子彈。而艾倫邊開箱也邊表示，美國運通卡最厲害的就是他24小時的專人服務，宛如一個行動秘書，幾乎可以為妳做到任何事，甚至就算本人身陷一級戰區，美國運通會想盡辦法將客戶從險區拯救出來。另外，在機場出入境時，能夠享受至尊級快速通關，住飯店只要秀黑卡，還能免費升等。

艾倫邊開箱也邊表示，美國運通卡最厲害的就是他24小時的專人服務，宛如一個行動秘書，幾乎可以為妳做到任何事。（摘自中時電子報／Allengoaround）

不過，艾倫哥哥說這些優惠其實都還好，黑卡最具特色的優點，也是為何黑卡能夠成為「卡王」的原因，就在於「刷卡無上限」。沒有額度，就是給客戶的最大誠意，也是為什麼看到有人用黑卡總會引來驚呼，這代表了那人被黑卡給認可，所以艾倫哥哥補充，黑卡絕對是「把妹神卡」。據了解，黑卡持有者的身價，平均有台幣4.9億元。

(中時電子報)