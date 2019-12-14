▲南投縣議員王彩雲（右前）、埔里鎮代會主席胡嘉宸（左）與鎮民代表陳諭韋、黃敏聰等均以花卉裝扮踩街。（楊樹煌攝）

▲埔里花卉嘉年華踩街中，立委馬文君手捧鮮花，由鎮代們陪同，不斷的向鎮民打招呼，沿街受到民眾熱情歡呼。（楊樹煌攝）

南投埔里的年度熱鬧盛事「2019南投花卉嘉年華．魅力森巴FUN 埔里踩街」，今14日下午至傍晚在埔里市區熱鬧登場，並將中山路進行封街，吸引上萬民眾在市區街道兩旁駐足圍觀，人潮盛況難得一見，踩街團隊精彩表演，並讓鎮民High翻天。

這項由埔里鎮公所主辦的魅力森巴埔里踩街活動，今年有30幾個團隊參加，同時結合各機關、學校、社區、社團等團體，沿途進行踩街表演，不但整個市區響徹鼓聲，中山路沿路更是聚滿觀賞人潮。

參與踩街的貴賓，全都以花卉裝扮，更突顯出埔里是花卉重鎮的特色，踩街團隊的盛裝打扮，搭配熱情的音樂與舞步，加上色彩豔麗的服裝，頓時讓埔里街道有如藝術展演場館，觀眾更是嗨翻天。

踩街團隊動感演出，如蒂卡中東肚皮舞社驚艷的肚皮舞花語、大坪頂夢幻鼓隊熱力四射的鼓樂、埔里木生昆蟲館的台灣NO1的昆蟲、吐火、世界和平；埔里國小活力閃亮的幸福多元社團、南投縣樂活婦女關懷協會的樂活儀隊、噶哈巫文化的風華再現、大城樂齡的環保樂器鼓樂隊、大成國中管樂團的森林足跡以及來自越南的美麗姑娘等都成為民眾注目的焦點。

▲蒂卡中東肚皮舞社的驚艷肚皮舞成為隊伍中備受注目焦點。（楊樹煌攝）

埔里鎮長廖志城指出，「南投花卉嘉年華．魅力森巴FUN埔里踩街」活動，今年已邁入第11個年頭，成為埔里年度盛事，活動目標除以打造埔里成為具有活力、熱情、健康的魅力城鎮為主軸，並期望透過活動與創生，整合社區力量與人文豐采，凝聚居民意識，營造友善休閒旅遊環境，提昇觀光文化的品質。

▲埔里花卉嘉年華踩街將中山路封街，並有埔里鎮公所團隊等精彩的舞蹈表演，吸引滿場觀賞人潮。（楊樹煌攝）

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