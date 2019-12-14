恩主公醫院今天(14日)於三峽白雞山行修宮新建公益會館，舉辦全院共識營活動，以「卓越管理 創新服務」為主題，凝聚各部室向心力，為109年度打造更精實的管理制度與高品質的醫療服務。

恩主公醫院自105年度起，每年都會舉辦共識營活動，秉持精實創新迎接挑戰的精神，不斷提升就醫品質與醫療服務，在恩主公醫院吳志雄院長的帶領下，於108年度恩主公醫院更獲得國家醫療品質獎(HQIC)、美國病理學會(The College of American Pathologists，CAP)檢驗室認證、癌症診療品質認證、急診專科醫師訓練醫院等多項認證。

恩主公醫院為實現卓越管理，除了厚植優秀人才，更邀請策略名師李吉仁教授為高階主管設計一系列領導營課程，共同朝醫院方向前進，並且培養更多具有潛力的主管，帶領著各單位同仁一同前進，讓醫院的服務品質更加精進。

而今天舉辦的活動場地三峽白雞山行修宮公益會館，同時也是公益會館首次啟用，行天宮志業公益會黃忠臣會長共同出席參加並勉勵大家「發揮醫德、精研醫術、提升醫術，行濟世救人及服務社會之志業，以促進民眾身心健康。」

唯有持續保持改變的動力與精神，才能共創新局。「卓越管理 創新服務」是恩主公醫院109年度的目標，持續擴展服務、完整醫療照護團隊，落實在地醫療服務，為民眾的健康把關。

(中時電子報)