伊林娛樂「最萌理工男」施柏宇，最近在中視、衛視中文台熱播的《想見你》中，飾演患有耳疾的高中男生莫俊傑，安靜地在女主角「陳韻如」柯佳嬿身邊，默默散發愛意。

最近播出的劇情中，施柏宇的戲份越來越吃重，憂鬱學生王子的氣質吸粉無數，粉絲大讚他完美詮釋莫俊傑的清新感。施柏宇坦承，原本很擔心自己的表演經驗不豐富，開拍時非常緊張，但他的青澀正符合高中生的特質，再加上劇中默默守護女主角的設定，他說：「這個角色就很像我剛踏入戲劇圈，保持初心、正在學習的演員身分，莫俊傑的個性跟我莫名的符合」。

日前為了宣傳新戲，他回到母校輔仁大學，「以前都在台下聽，這次有機會站在台上和學弟妹分享，真的很開心。」甚至有學妹喊他「輔大之光」，讓他又驚又喜。

《想見你》播出後，掀起網路討論熱烈，網友開始依據情推測找兇手，豆瓣評價已經高達8.8分，身邊許多親朋好友爭相搶著要施柏宇「劇透」，讓他有苦難言：「我想說，但不能說！」他透露，爸爸在首播當晚就忍不住問他：「所以是你殺了陳韻如嗎？」

新戲好評不斷施柏宇直說：「很開心，不過大家期望越高就越有壓力。」許多觀眾對於《想見你》的評價非常好，但深怕最後會「爛尾」，施柏宇強調：「絕對不會！越後面會越精彩！」

最近擔任「伊林極致呵護彈潤面膜」形象代言人時，節節高漲的人氣也反映在面膜預購銷售數字；不少海外的粉絲為之瘋狂，想購買面膜收藏。

施柏宇感謝粉絲這一路來的支持，預告將在21日舉行的見面會上，安排粉絲近距離互動，有機會上台與他「愛的抱抱」，以及臉紅心跳的「壁咚」。

(旺報 )