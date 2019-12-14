元大金控與元大文教基金會連續5年於台中舉行「元大幸福日」活動，今(14)日邀請自苗栗、台中、彰化、南投、雲林等縣市8個社福單位，共219位偏鄉與弱勢學童以及159位內、外部熱血志工，超過400人提前在亞洲大學歡慶聖誕節。

曾有元大志工如此分享「財富要傳承，公益也要傳承」，秉持著相同的信念，元大集團同仁在工作之餘，也利用假日時間積極參與集團舉辦之公益活動，8年來累計1,323位元大同仁熱情投入「元大幸福日」服務行列。

這次參與幸福日的72位元大志工，其中16位是新加入的生力軍，另外還有4位同仁一連4年到亞洲大學追逐幸福；更有17位自掏腰包支付交通費用，從台北特地南下，只為了在公益這條路上，付出一己之力，把幸福分享給更需要的孩童。

元大金控表示，公益夥伴亞洲大學此次有高達80位學生志工支援，發揮各社團特色，規劃多面向寓教於樂的團康活動；另外，此次159位志工中，其中5位是曾接受「元大輔大夢想起飛」獎助的「元大寶寶」加入志工行列，年輕學子共同為公益付出，讓幸福持續傳承。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，小朋友到了美麗的亞洲大學校園，可以和志工哥哥姐姐一起同樂，也可以學到課堂外的知識，元大和亞大的志工一起陪伴，帶給所有孩子們大大的幸福。

跟著志工哥哥姊姊學習美姿美儀，透過互動遊戲認識理財觀念，不少孩童從剛抵達活動現場的羞澀，逐漸彼此熟悉，最後敞開心房與志工互動，透過一關又一關的活動關卡，小朋友在感受社會溫暖之餘，也拓展視野。本次透過中部縣市教育局、社會局及基金會長期合作公益夥伴輔大台灣偏鄉教育關懷與家扶中心推薦，邀請苗栗縣福興武術國小、台中多福教育關懷協會、台中中華漢翔百元扶幼協會、彰化土庫國小、彰化東港社區發展協會、雲林家扶中心、雲林頂湖國小及南投東埔國小，共219位孩童齊聚。

此次受邀團體中，不乏多個「迷你小學」，距離最遠的是位於南投信義鄉玉山腳下的東埔國小，是鄉內最偏遠的學校，雖位處偏鄉，但投入的教育熱誠並沒有因此打折，這次由校長朱懿幰帶著全體學生一同參加元大幸福日，相信是同儕間難忘的校外教學回憶。

另外，位於彰化縣最南端的土庫國小，在全校39人的努力推動下，土庫國小每位學生平均一年閱讀200本書以上，更一舉獲得閱讀磐石學校獎。就因為校長謝秀華相信「只要有心沒有距離」。

輔大台灣偏鄉教育關懷中心副主任朱珈儒也表示，非常感謝元大金控與元大文教基金會，一年在北、中、南舉辦三場「元大幸福日」活動，讓更多偏鄉學童被看見，也很感謝所有的志工，今天就像聖誕老人一樣，把喜悅與幸福分享給現場孩子。

元大文教基金會成立17年來，在用心持續地灌溉下，深耕步伐，犁出一畝公益良田，始終堅持「公益」與「實踐」理念，幫助他人實現夢想、向幸福目標前進。「元大幸福日」公益慈善活動共舉辦過17場次，全台超過4,500名學童受惠，在中台灣地區受惠孩童人數高達1,538人。

當天活動接近尾聲，孩子們從陪伴自己一整天的志工哥哥姊姊們手中接下專屬自己的「幸福大禮包」，如同提早獲得聖誕驚喜；志工們也把握住最後時刻，與孩子們合照擁抱，在這個溫馨的12月為彼此留下幸福回憶。

(工商 )