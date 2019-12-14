國民黨總統候選人韓國瑜今天反批蔡英文總統「民進黨才對不起高雄人」。（黃國峰攝）

蔡英文總統今天狠酸國民黨總統候選人韓國瑜說，「高雄人沒有對不起誰，只有放棄承諾的人才對不起高雄」。對此，韓國瑜今天下午反擊直嗆，高雄給民進黨30年的機會，但負債卻全台第1名，路上5000個坑洞、沒像樣現代大機場，到底誰對不起高雄人？民進黨講這個話完完全全錯誤，蔡英文總統要很清楚，是民進黨對不起高雄人。

韓國瑜直說，高雄人這麼熱愛民進黨，結果民進黨執政高雄30年之後，高雄負債全台灣第1名，一場大雨路上5000個坑洞，到今天2019年，30年之後，高雄人回到家，還沒有一條平平安安的道路，請問到底誰對不起高雄人？

韓國瑜也提到，到了今天高雄連一個像樣的現代國際大機場都沒有，請問誰對不起高雄人？身為首長有很多選擇，可以選擇放煙火，花幾千萬、花幾億買煙火放掉，也可以把這個錢好好的為市民百姓的打拼。

他強調，高市府這1年來，光道路鋪設都快280條左右，「我們做得這麼認真，到底誰對高雄市民？」他認為民進黨講這個話，完完全全錯誤，而且蔡英文總統要很清楚，民進黨對不起高雄人。

另外針對炸彈客事件，韓國瑜表示，這個炸彈可以遙控，叫做撒旦之母，過去幾次世界不同首都裡面發生恐攻，跟這個炸彈都有關係。

韓國瑜非常感謝警察同仁冒著生命的危險逮捕嫌犯，要給警察同仁打氣加油，也希望能夠找出這些炸彈的來源。為什麼這種國際級恐怖的炸彈會進到台灣，而且殺傷力這麼這麼大，這是非常可怕的事情。希望警察同仁能夠把這個案件調查個水落石出，讓台灣人民的安心。

針對韓國瑜臉書上提及廖燦昌借貸給遠航一事，韓國瑜表示，廖燦昌在合作金庫因為慶富案下台，為什麼搖身一變可以變第一銀行董事長，到底怎麼回事？是不是民進黨執政之下，只要有關係，只要是民進黨的支持者隨便做什麼措施都沒有關係？都永遠有官可以幹，而且這種巨額的貸款損失是全體納稅人損失，他覺得行政院及金管會要對台灣人民講清楚、說明白。

(中時 )