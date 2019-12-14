任家萱（Selina）14日出席公主郵輪慶功派對，先前她因聲音出狀況，曾說自己害怕唱歌，不過她日前推出新歌〈心如止水〉，迷人旋律搭配慵懶嗓音，展顯與以往不同的一面，更讓粉絲大飽耳福，Selina說因為聲音的問題，的確看過很多醫生、也找唱歌老師幫忙，坦言「聲音跟著我的身體變化，也影響到音域，在我能控制的音域裡面還是能控制，因此在這首歌中有做調整」。

近期好姐妹Ella錄製大陸節目時，展現高亢聲音，Selina笑說，「那天跟Ella開玩笑，我現在變成以前的嘉樺，她變成我以前」，還猛虧Ella「沒想到生個小孩對女人聲音影響這麼巨大」。對於唱歌這件事，Selina說現在不會那麼討厭或害怕，但也不會像以前以樣。至於接下來是否有機會現場演唱？Selina笑說「現在才1首歌，起碼要3首歌才能演唱或表演」。

任家萱（Selina）14日出席公主郵輪慶功派對。（實習攝影記者郁晨攝）

前夫張承中（阿中）日前認愛尹馨，對此Selina說有傳訊息祝福他，但第一時間是被經紀人告知，事後有「幹譙」阿中「這種好事不用等到我看媒體才知道，以我們交情是可以跟我講」，阿中事後也趕緊解釋，剛好Selina愛犬Pinky離世，見她心情不好所以就沒提。媒體詢問跟阿中連絡頻率，沒想到Selina語出驚人「每天」，接著下一秒大笑「開玩笑的～哈哈哈哈」，至於先前在大陸真人秀實境節目《女兒們的戀愛》中和張軒睿大談戀愛，之後私下是否還有聯絡？Selina幽默語帶雙關說「現在跟姓張都沒有什麼聯絡」。

今年愛犬Pinky去世，Selina說前陣子帶全家做健康檢查時，做無痛腸胃鏡時夢到Pinky，「Pinky在夢裡非常好，彷彿從沒離開過」後來醒來發現是夢直接痛哭，嚇得護理人員趕緊拿衛生紙，而護理師也聊到自己曾有隻10幾歲的狗狗去世，隔5年才決定養下一隻狗，Selina笑說「當時兩個人聊到只差沒抱頭痛哭」。

任家萱在公主郵輪慶功派對逗趣親史丹利熊。（實習攝影記者郁晨攝）

至於是否再養一隻？Selina說之前去爬山，在山中聽到一陣急促叫聲，很擔心是受難小狗，急著對那頭喊「你出來，我就帶你回家」，沒想到喊半天沒看到半隻狗，Selina事後回想「說不定是有主人的狗，主人想說你神經病」。但提到任爸任媽警告「我們有生之年不要再養，我們也愛牠，狗狗離開承受不起」，Selina則調皮回嘴「我不管」，考慮之後會再養狗。

近期除了工作之餘，也學插花和畫畫，更自爆新興趣是「跳肚皮舞」，因為先前參加高中同學婚禮，看他們表演覺得很快樂，便一股腦衝去學，Selina說「我才報名一堂課，就買五套舞衣，至今上四堂課沒有一件重複」，笑說「舞技不足裝備不能輸」，不過先前被舞蹈老師稱讚「你很適合跳肚皮舞，身型很適合」讓Selina微微哀怨「老師這番話的意義...不想追究啦」。

(中時 )