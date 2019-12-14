江西省文物考古研究院楊軍主持的「地下奢華：西漢海昏侯墓的考古發掘」獲重大田野考古發現獎。（取自新浪微博＠中國考古網）

第四屆世界考古論壇今天（12月14日）在上海開幕，以「城市化與全球化的考古學視野：人類的共同未來」為主題，邀請全球知名考古學家、團隊與會，將舉行多場主題演講以及考古專題學術演講、多場公眾考古講座以及良渚遺址、崧澤遺址參觀考察活動，為學界和民眾帶來世界考古的學術盛宴。

在今天的開幕儀式上，也頒贈終身成就獎給、重大田野考古發現獎、重要考古研究成果獎等三大獎項。

終身成就獎頒給美國科學院院士、美國人文與科學院院士、亞利桑那州立大學董事講席教授白簡恩（Jane Ellen Buikstra），表彰她在創建當代生物考古學方面做出的卓越貢獻。白簡恩的研究領域涉及生物考古學、古病理學、法醫人類學和古人口學；在獲得這項世界考古論壇最高榮譽獎項之後，她也以「生物考古學的全球化」為題，進行演講。

至於今年的10項重大田野考古發現獎，江西省文物考古研究院楊軍主持的「地下奢華：西漢海昏侯墓的考古發掘」名列其中。

世界考古論壇從2013年起，每2年舉行一次，今年是由中國社會科學院與上海市政府聯合主辦，中國社會科學院考古研究所、上海市文物局、中國社會科學院－上海市人民政府上海研究院和上海大學承辦。

(旺報 )