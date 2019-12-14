美陸周五宣布達成第一階貿易協議，包括削減大陸關稅和採購美國農產品等，雙方將於明年1月首周於華盛頓簽署。儘管如此，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）仍抱持審慎樂觀態度，他擔憂陸方是否信守承諾，並強調，一旦北京不守協議，不排除再對大陸繼續開徵關稅。

庫德洛13日（周五）接受CNBC訪問時表示，剛達成的首階協議，有助於提振市場信心，但「我們會再看後續情況，以及大陸是否信守承諾。」

他指出，美陸在智慧財產權領域達成8項共識，其中一直以來是貿易戰關鍵問題的「強迫技術轉移」，並不在這次智財權談判中。

庫德洛話鋒一轉，假使大陸不守協議承諾，雙方又發生貿易爭端的話，華府不排除再對大陸商品祭出關稅。

美陸在周五晚對初階貿易協議文本達成一致，協議文本包括智慧財產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決等章節。

美方不會在15日對大陸開徵新一輪關稅，並對價值約1200億美元大陸商品稅率砍半調降至7.5%。大陸則同意在兩年內採購400億美元的美國農產品等。

(中時電子報)