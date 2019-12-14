綠農集團今年已發起6次淨灘活動。（綠農集團提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣環保局指出，撿出來的一般垃圾共290公斤，可回收的瓶罐約50公斤。（綠農集團提供／張毓翎嘉義傳真）

台南市綠農集團與嘉義市輔仁中學14日上午在東石鄉鰲鼓溼地共同舉辦公益淨灘活動，台糖公司東石農場主任蔡金泰、鰲鼓村長李銘春等人也到場淨灘。綠農總經理劉鈺堂表示，公司先從台南、嘉義海灘開始淨灘，未來要召集更多人來愛地球淨灘，邀請民眾共襄盛舉。

鰲鼓溼地從北堤進入南堤每處都是美景，沿途可欣賞成群的鷺鷥、美麗的「千島湖」、鸕鶿排遺染白的「木麻黃林」，以及冬候鳥，包括來自西伯利亞的雁鴨科、朝鮮半島的黑面琵鷺，及中國東北的鸕鶿。

但美麗的鰲鼓溼地北堤水溪靶場卻有很多廢棄蚵架等垃圾；嘉義縣環保局指出，撿出來的一般垃圾共290公斤，可回收的瓶罐約50公斤，另外，由於竹子量太多，因此環保局下周會再派車過去清運。

今年已第6次發起淨灘的綠農集團為落實「低碳家園」目標，將會持續以實際行動清淨家園，盼透過淨灘活動，呼籲國人守護海洋，最後把減廢、減塑的觀念，落實在生活每個角落，實現「愛台灣、愛地球」的精神。

(中時 )