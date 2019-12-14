雷洪。公視提供

曹瑞原執導、吳慷仁演出的公視史詩大戲《傀儡花》正在屏東山區拍攝，今被爆料劇組人員拆景後留下火堆未滅火，恐造成森林火災，痛罵：「這是部落不是你們的土地，旁邊就森林也是我們的舊社。」

公視表示，劇組深感抱歉，昨天已在最快時間修復。因為佈置用的茅草潮濕腐爛，裡面很多蜈蚣小蟲，劇組當下才會決定以燒的方式處理。工作同仁以為已經都熄滅才離開，但又被風吹起餘燼。劇組昨已在最快時間處理清理乾淨。

劇組稍早發聲明表示，「一直以來，劇組人員都以虔誠的心、學習的心來拍攝《傀儡花》(暫名)，過程中也以尊重傳統、尊重部落的態度進行。然而⋯還是發生了意外狀況，首先對此嚴重疏失，劇組深表歉意、深刻反省」。

劇組還原事情經過，表示前日（12／12）劇組結束拍攝、清理場地時，因為佈置用的茅草道具潮濕腐爛，裡面很多蜈蚣小蟲，劇組當下決定以火燃燒方式處理，工作同仁並在確認火苗已熄滅才離開，當時現場也有族人在場。之後其他族人前往該處時，卻發現還有零星火光，該族人發現後趕緊將餘燼撲滅，並傳達此事。

劇組原預定以2天時間進行場景的清潔與復原，未料第1天工作結束時發生此意外狀況。得知此事後，當下立刻與在地族人聯繫並表達歉意，並於隔日一早前往場地與負責的同仁處理善後。對於發生這樣的錯誤，劇組再次致歉反省！

聲明中指出，「開拍以來，我們以謹慎的態度進行拍攝，避免出現問題或帶來傷害。拍攝期間，劇組備有水域救護、動作安全、救災水車、EMT1、救護車等各種防護，以因應必要的拍攝安全需求，未料此次還是發生這樣不該犯的錯，感到萬分抱歉。在此也特別感謝發現此意外的族人，幸能即時發現，及時將餘燼完全撲滅，避免掉任何可能產生的災害」。

劇組進一步指出，「對於所帶來的錯誤及負面影響，劇組再次誠摯道歉。面對接下來的拍攝，未來將會更加謹慎處理、觀察後，再行離去。感謝所有一路上給予我們指正與建議的朋友，也感謝所有協助、支援我們的部落友人」。

(中時 )