民進黨立委蔡適應（右4）與新北立委候選人賴品妤組成另類「蔡賴配」。（蔡適應競辦提供／許家寧基隆傳真）

決戰安樂區，國民黨立委候選人宋瑋莉（左3）成立後援會搶票。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

宋瑋莉安樂區後援會，全場支持者高喊宋瑋莉凍蒜，聲勢浩大。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

決戰基隆第一大票倉，藍綠立委選將今不約而同成立安樂區後援會，雙方造勢會場不到300米，相互比拚聲勢，國民黨立委候選人宋瑋莉與前立委徐少萍、謝國樑「接棒」象徵傳承意味，民進黨立委蔡適應則找來新北市七星區立委候選人賴品妤合體，組成另類「蔡賴配」。

安樂區人口逾8萬多，為基隆第一大行政區，也是這次大選的決勝關鍵區，宋瑋莉、蔡適應陣營14日各自在安樂社區的安和福德宮、中華電信前廣場成立地區後援會，兩軍造勢會場距離不到300公尺，雙方支持者擠滿會場，現場「凍蒜」聲不絕。

有「基隆裴勇俊」之稱的蔡適應與有高顏值的新北市七星區立委候選人賴品妤、新北市議員戴瑋姍助陣，強調安樂贏，基隆就贏！基隆贏，台灣一定贏！激動呼籲總統、立委支持最挺基隆，肯認真做實事的蔡適應，力挺抗中保台的「蔡賴配」。

宋瑋莉團結造勢大會則訴求歡樂、溫馨，現場齊唱「無條件為你」、「追幸福」等歌曲，前市長張通榮、正副議長蔡旺璉、林沛祥及黨部主委黃希賢等人現身力挺，前立委徐少萍、謝國樑同台挺宋，呼籲泛藍大團結，唯一支持宋瑋莉，讓基隆藍天再現。

宋瑋莉表示，民進黨養網軍帶風向，誤導民眾視聽，蔡適應在大阪事件時落井下石，造成外交官之死，蔡難辭其咎，呼籲選民睜大眼睛，下架民進黨「雙蔡」蔡英文、蔡適應，讓「韓進總統府，宋進立法院」，票投宋瑋莉「瑋莉尚為恁」。

(中時 )