美國標普500指數和道瓊工業指數周五收盤基本持平，盤中觸及紀錄高位，因美國和中國宣布達成第一階段經貿協議，令擾亂市場的緊張局勢降溫。標普500科技股指數和科技股權值較重的納斯達克指數.IXIC收高，蘋果（AAPL.O）股價上漲，帶來提振。

達成協議的聲明發布後，股市走勢震盪。「目前已避免了貿易（爭端）升級的風險，這是積極的一面，」Northern Trust Wealth Management地區投資組合顧問Sunitha Thomas表示。

投資者也在消化英國首相詹森在英國大選中取得的壓倒性勝利，這可能會讓英國退出歐盟的計畫變得更加明朗。

Thomas稱，「我們今天得到確認，今年以來一直壓在市場上的兩大風險已經解除，至少目前是這樣。」「市場沒有漲得更多，是因為我們之前已經出現一些反彈，我想現在市場認識到，英退磋商需要有政策跟進，以及了解美中貿易協定細節，」Thomas表示。

道瓊工業指數.DJI上漲3.33點，至28135.38點，漲幅0.01%。標普500指數.SPX上漲0.23點，收於3168.8點，漲幅0.01%。納斯達克指數.IXIC上揚17.56點，或0.2%，報8734.88點。

公用事業股和科技類股領漲標普各板塊，能源股和材料股表現落後。標普500指數本周上漲0.7%，是過去10周內第九周上漲。

(旺報 )