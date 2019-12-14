台南市玉井區集合住宅「真理家族前輩堂」今天凌晨疑遭曾姓男子縱火，造成7人死亡。前輩堂負責人張和平說，曾男曾透過轉介入住，但情緒管控不佳，這裡的居民已仁至義盡。

張和平上午前往警局製作筆錄後返回現場關心善後情況，接受聯訪時表示，涉嫌縱火的曾男子小時候就常不服管教，曾在少年中途之家等單位接受收容。後來是經由法官的親友轉介到此，希望能接受感化。居民們對曾男抱持開導、包容的態度，但曾男常情緒不穩定，短暫住了約一年後離開，居民們對曾男可說已仁至義盡。

(中時電子報)