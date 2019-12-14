大火七死》叛逆富少縱火燒死道親 前輩堂負責人嘆已仁至義盡 16:472019/12/14 中時電子報 湯萱樂 、中國時報、 莊曜聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 玉井一處一貫道的共修場所，凌晨疑似遭人縱火造成7人死亡的悲劇。（莊曜聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市玉井區集合住宅「真理家族前輩堂」今天凌晨疑遭曾姓男子縱火，造成7人死亡。前輩堂負責人張和平說，曾男曾透過轉介入住，但情緒管控不佳，這裡的居民已仁至義盡。 張和平上午前往警局製作筆錄後返回現場關心善後情況，接受聯訪時表示，涉嫌縱火的曾男子小時候就常不服管教，曾在少年中途之家等單位接受收容。後來是經由法官的親友轉介到此，希望能接受感化。居民們對曾男抱持開導、包容的態度，但曾男常情緒不穩定，短暫住了約一年後離開，居民們對曾男可說已仁至義盡。 (中時電子報) #居民 #縱火 #前輩 #負責人 #張和平 #仁至義盡 #道親 #台南 #道場 #前輩堂 也許您會感興趣 推薦閱讀 林森北四面佛廟縱火 2嫌羈押禁見 01:342019/12/10 社會 謝龍介看好台南立委 稱最高票有落選魔咒 14:102019/12/12 政治 台南高鐵超廢？在地人曝關鍵缺陷 14:242019/12/12 日常 男星戲裡猥瑣 發布會突喊她「前輩」噴笑全場 19:172019/12/13 娛樂 林志玲嫁妝抽得到 7大電商設台南農產專區 04:102019/12/14 地方新聞 大火七死》21歲男自首 買汽油點衛生紙縱火奪7命 08:062019/12/14 社會 大火七死》縱火早有預謀？縱火富少遭起底 曾嗆：我要來放火 08:292019/12/14 社會 大火七死》夭壽縱火富少冷言 死幾個都一樣 10:492019/12/14 社會 縱火富少奪弟命 輔導法官親赴現場神情哀戚不發一語 13:052019/12/14 社會 大火七死》法官弟任法警10年超有愛心 一家命喪火窟同事悲痛 14:192019/12/14 社會 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 炸彈客欲找妻慘被回嗆去死 郭台銘也被牽拖 - 社會 熟女組頭的誘惑 公園長輩忍不住栽了 - 社會 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 炸彈客被捕 1公斤「撒旦之母」引爆畫面流出 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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