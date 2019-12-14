在美中雙方星期五宣布達成第一階段貿易協議後，美國行業協會普遍對此表示歡迎，美國商會國際事務負責人薄邁倫（Myron Brilliant）在聲明中寫道：「在經歷了數月的不確定性後，這項協議為美國企業未來一年的計畫提供更大的確定性。」

薄邁倫稱，希望美中兩國在第二階段貿易談判中解決影響美國企業全球競爭力的重大結構性問題，包括中國的大規模補貼和強制技術轉讓等。

他說：「我們敦促川普政府繼續關注貿易協議，我們呼籲兩國政府繼續努力，爭取在六個月內達成最終協議。」

美中貿易全國委員會對協議含有監督和執行機制表示歡迎，敦促兩國就結構性改革加快談判。

委員會主席艾倫（Craig Allen）在聲明中表示：「美中兩國面臨的問題是複雜的、多方面的。這些問題不太可能很快得到解決。雙方必須致力於發展一種新的模式和經濟關係，應對美國企業今天在中國面臨的重大挑戰和問題。」

(旺報 )