台北市立委第三選區（中山、北松山）三雄廝殺，今下午台灣民眾黨候選人何景榮在黨主席柯文哲和不分區立委陪同下來到花博公園拜票，柯文哲今早才跟剛回國的郭董一同輔選，媒體問到第三選區是不是未來台北市長選舉之爭，何景榮笑著說「謝謝，但2024還是由柯文哲來上」。柯文哲則說，單一選區兩票制，小黨要出頭相對困難。

距離大選不到一個月時間，北市第三選區堪稱最有看頭、最競爭的選區，藍綠白三黨派也把握假日的時間到基層拜票，柯文哲早上才剛在新北市拜完票，下午就忙著來到花博公園幫何景榮輔選，可以說是馬不停蹄。

柯文哲被媒體問到關於張善政失言，事後又說自己是「理工男」的看法，柯一度答不出來，最後回應，選戰沒有不失誤的時候，選戰要從頭到尾沒有犯錯太難了。

另外，外界相當關注北市立委第三選區，甚至被稱為未來台北市長之爭，何錦榮謙虛的說「謝謝，但2024還是要由柯文哲來上。」柯文哲則說，藍綠兩黨有強大的支援，台灣單一選區兩票制，特別是區域立委，小黨要出頭相當困難。

媒體追問何景榮郭董要幫對手蔣萬安站台會不會吃味，何景榮說，不會有吃味，並喊話希望郭董能主持蔣萬安和何景榮公開辯論。

(中時 )