108課綱實施後，教師須具備課程設計能力，其專業能力關係到108課綱的成功與否，桃園市教師會舉辦自主大型研習，吸引上百位教師參與。（桃園市教師會提供／甘嘉雯桃園傳真）

108課綱實施後，教師須具備課程設計能力，其專業能力關係到108課綱的成功與否，桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會14日邀請國立台北大學師培中心主任李俊儀介紹土壤教學心法，提供教師教學革新的實踐研究與成長研習機會。

這場活動吸引近百名教師參與，充分展現教師自主專業成長的動能，桃園市教師會理事長張瓊方指出，為了協助桃園市的教師因應108課綱的新挑戰，桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會於108年共辦理超過40場教師研習，內容包含師生溝通課程、心靈成長課程、入校協助教師進行共備課程、教甄成功經驗分享等，持續增進教師職涯中所需各項知能。

全教總理事長張旭政表示，教師專業是教師族群最重要的核心價值，全教總全力支持教師專業發展，並積極爭取資源挹注願意自我發展專業的教師社群，期許這股由下而上發展的力量，能真正改變教學現場，讓學子受益。

李俊儀與教師分享土壤教學心法的初階、進階共6小時課程，由理論到實際操作，藉由讓老師們了解大腦訊息處理的方式，進而設計教學課程，達到事半功倍的教學成效。

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