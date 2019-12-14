兩名中年女組頭趁著大選前開賭盤供長輩簽賭下注。（龍潭分局提供／邱立雅桃園傳真）

53歲林姓、50歲曾姓婦女在龍潭大池公園旁經營行動地下簽賭站，適逢明年總統、立委大選，兩女看準該公園為長輩聚集之處，以投注金額1：2倍率方式誘使他人進行簽賭下注，龍潭分局警方接獲情資後跟監蒐證，13日傍晚持搜索票前往查緝，當場查獲兩名女組頭與賭客等人，訊後全案以違反公職人員選罷法及刑法賭博罪等罪嫌移送法辦。

龍潭分局偵查隊日前接獲情資，稱在龍潭大池公園旁一處老人聚集場所，疑似有數名婦女常態性經營流動職業地下簽賭站，進行違法賭博行為，專供不特定老人下注簽賭。又因近期適逢本屆總統、立委選舉期間，而有增設選舉賭盤押注賭博情事，以投注金額1：2倍率方式誘使他人進行簽賭下注。

經龍潭警方於現場跟監埋伏蒐證並伺機行動，發現主嫌在該處與多名年長民眾近身竊語後，隨即填寫簽賭下注單，見時機成熟，旋即通知周邊埋伏警力執行搜索逮捕行動，現場查獲經營行動地下簽賭站組頭53歲林姓婦女、50歲曾姓婦女及賭客等6人，並於現場扣得手機、簽單及賭資等相關證物。

警方隨後帶同主嫌組頭返回其住處依法執行搜索，現場扣得手機、傳真機、開獎紀錄單、簽單回條、簽賭傳真單、匯款單、帳冊、及賭資2萬8600元等大批相關證物。另警方對於林、廖嫌有職業常態性經營地下簽賭站組頭違法賭博行為，供給不特定人士簽賭下注，目前正積極溯源並持續向上追查其幕後中、大盤組頭及向下清查簽注賭客。

(中時 )