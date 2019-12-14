總統候選人蔡英文的政策發表會於14日在民進黨高雄市競選總部舉行記者會，蔡英文特地南下推行「南方發展計畫」，此政策希望南部不要再像以往被忽略，要改掉重北輕南的觀念。

蔡英文表示，從去年選舉完，高雄失去了原本的光榮及格局，高雄市南臺灣第一大城，規模最大人口也最多，從工業治都轉變為海洋首都，是南臺灣發展的領頭羊，區域均衡發展一直是他相當重視的環節，這次推行「南方發展計畫」希望以聚落、交通、產業、觀光四個方向讓南台灣起飛。

(中時 )