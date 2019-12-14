高雄》蔡大打「南方發展計畫」 呼籲北中南均衡發展 17:092019/12/14 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文特地南下推行「南方發展計畫」，此政策希望南部不要再像以往被忽略，要改掉重北輕南的觀念。（洪浩軒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統候選人蔡英文的政策發表會於14日在民進黨高雄市競選總部舉行記者會，蔡英文特地南下推行「南方發展計畫」，此政策希望南部不要再像以往被忽略，要改掉重北輕南的觀念。 蔡英文表示，從去年選舉完，高雄失去了原本的光榮及格局，高雄市南臺灣第一大城，規模最大人口也最多，從工業治都轉變為海洋首都，是南臺灣發展的領頭羊，區域均衡發展一直是他相當重視的環節，這次推行「南方發展計畫」希望以聚落、交通、產業、觀光四個方向讓南台灣起飛。 (中時 ) #蔡英文 #高雄 #南方發展計畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 川蔡若連任 台海完美風暴形成 04:102019/12/10 論壇廣場 彭文正告蔡英文論文不存在 北院正式分案 15:092019/12/10 社會 疑蔡涉嫌詐領薪水 新黨赴監院陳情 15:502019/12/10 政治 不具副教授資格的蔡英文指導碩士論文？邱毅、王炳忠監院告發 22:362019/12/10 政治 新黨疑小英涉詐領副教授薪水 01:242019/12/11 政治要聞 「一切都跟DPP沒關係」影片流傳 李來希喊分享 18:272019/12/11 政治 港媒：楊蕙如致蔡選情顯疲態 美態度轉趨中立 19:112019/12/11 政治 蔡自認民調領先 批韓信口開河 12:352019/12/12 政治 韓國瑜批評國家資源打選戰 蔡英文勸別亂說話 13:412019/12/12 政治 韓國瑜反守為攻 蔡英文露疲態 04:092019/12/13 論壇廣場 政治熱門新聞 不是韓國瑜？姓名學家斷言：他是國民黨新太陽 - 政治 小英台南競總成立 造勢俯拍圖曝光 - 政治 到底是誰才該向高雄道歉？萬人狂吼三個字 - 政治 英大選結果 趙少康：證明民調失準？ - 政治 起風了？網：民進黨將被高雄人反撲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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