雲林縣2020總統副總統暨立委選舉聯合造勢活動，14日下午三點半起在縣立體育館舉行，湧入1萬多名支持者。（周麗蘭攝）

國民黨主席吳敦義14日出席雲林縣總統副總統暨立委選舉聯合造勢活動，嗆蔡英總統任內的經濟成長率只有「保1、保2」，警政署還有保一到保七，他呼籲支持者下架「空心蔡」，上架「中華民國派韓國瑜」。

雲林縣2020總統副總統暨立委選舉聯合造勢活動，14日下午三點半起在縣立體育館舉行，湧入1萬多名支持者。

吳敦義致詞表示，蔡英文上任後，經濟成長率只有保1、保2，好像警政署的保一、保二、保三、保四、保五、保六、保七，「她只有保1、保2」。

吳敦義說，一中各表就是「你表你的，我表我的」，做生意、不打仗、不侵犯，馬英九執政任內8年，觀光人口從384萬、439萬、556萬、608萬、735萬、801萬、991萬、1043萬，但蔡英文上任三年來只成長到1100萬。

吳敦義說，蔡英文對不起台灣、對不起中華民國，呼籲支持者下架「空心蔡」，上架「中華民國派韓國瑜」，讓韓國瑜是高雄的第一個總統、雲林的第一個女婿總統。

(中時 )