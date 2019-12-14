台南玉井區真理佛堂火警釀7死慘劇，經檢察官於玉井分局訊問後，認被告涉犯放火、殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，於訊問後當庭諭知逮捕並向法院聲請羈押。

位於台南玉井區三埔里的集合住宅「真理家族前輩堂」今天凌晨傳出火警，昨晚住在裡面的46名居民中，有37人順利脫困、2人跳樓逃生時受輕傷、1人被救出時失去心肺功能，送醫後宣告不治；其餘6人被發現時都已明顯死亡。

(中時 )