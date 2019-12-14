台南玉井縱火案 檢方認曾嫌有逃亡之虞 聲請羈押 17:132019/12/14 中時 曹婷婷 、 莊曜聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 玉井一處一貫道的共修場所，凌晨疑似遭人縱火。（莊曜聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南玉井區真理佛堂火警釀7死慘劇，經檢察官於玉井分局訊問後，認被告涉犯放火、殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，於訊問後當庭諭知逮捕並向法院聲請羈押。 位於台南玉井區三埔里的集合住宅「真理家族前輩堂」今天凌晨傳出火警，昨晚住在裡面的46名居民中，有37人順利脫困、2人跳樓逃生時受輕傷、1人被救出時失去心肺功能，送醫後宣告不治；其餘6人被發現時都已明顯死亡。 (中時 ) #玉井 #羈押 #聲請羈押 #台南 #犯罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 林森北四面佛廟縱火 2嫌羈押禁見 01:342019/12/10 社會 救災不分宗教 玉井公所與教會寺廟簽支援協定 20:402019/12/11 生活 謝龍介看好台南立委 稱最高票有落選魔咒 14:102019/12/12 政治 台南高鐵超廢？在地人曝關鍵缺陷 14:242019/12/12 日常 玉井警靠手機定位尋人 鬼門關前搶救輕生女 20:222019/12/12 社會 保護國有林地兼顧人民生計 林務局大隊人馬親自玉井座談 21:502019/12/12 生活 「玉井金城武」電眼爆紅 12年後曝現況 16:322019/12/13 星奇 林志玲嫁妝抽得到 7大電商設台南農產專區 04:102019/12/14 地方新聞 大火七死》台南玉井惡夜大火釀7死 疑似縱火男子警偵訊中 03:162019/12/14 社會 大火七死》台南玉井大火 死傷名單公布 08:362019/12/14 社會 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 炸彈客欲找妻慘被回嗆去死 郭台銘也被牽拖 - 社會 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 熟女組頭的誘惑 公園長輩忍不住栽了 - 社會 炸彈客被捕 1公斤「撒旦之母」引爆畫面流出 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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