對中美達成協議，大陸國家發展和改革委員會副主任寧吉喆指出，近期，中美兩國就擴大貿易合作問題進行了深入溝通。雙方都認識到，擴大中美貿易合作有利於兩國資源優化配置和經濟結構調整。中美貿易發展到今天這樣的規模，源於中美經濟有很強的互補性。而從兩國超大規模經濟和市場看，中美貿易還有很大的潛力。中國歡迎優質、有競爭力的美國產品和服務進入中國市場。

擴大中美貿易合作，有利於滿足中國人民日益增長的美好生活需要，在能源、製成品、農產品、醫療、金融等領域擴大自美高品質產品和服務進口，能給中國消費者帶來購買更便利、價格更實惠、種類更豐富的體驗。還要看到，擴大中美貿易合作符合中國經濟高品質發展要求。擴大國內需要的先進技術設備和關鍵零部件進口，在滿足國內企業生產需要的同時，有利於中國企業在更高水準上進行更有效投資。擴大自美服務進口，也有助於國內服務業企業提升競爭力，進一步提高服務供給的品質和水準。

中國是美國的重要出口市場，擴大中美貿易合作對美國同樣具有積極意義。中國是美國農產品第二大出口市場，是美國大豆第一大出口目的地、棉花第二大出口目的地。通過頁岩油氣革命，美國的石油天然氣產量大幅提高，也需要開拓國際能源市場、增加能源產品出口，擴大中美能源領域合作也是美國的現實選擇。

(旺報 )