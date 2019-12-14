比賽要比90分鐘內深層睡眠長度，業者以夾式血氧儀為參賽者測量。（馮惠宜攝）

真是躺著賺！一家MIT羽絨製品業者舉辦「睡覺大賽」，不但比誰的深沈睡眠較久，還有睡美人、睡醜人，以及最佳造型等獎項，由於都在白天進行比較，12月舉辦以來已有50多人參賽，絕大多數都是夜貓族，由於最大獎項是價值近3萬元的羽絨被，消息一出，不少人留言「相揪來躺著賺」。

大白天帶著自己的枕頭來挑戰90分鐘睡眠，在台中一中商圈「一中案內所」二樓從12月開始就陸續有民眾來完成90分鐘的睡覺比賽，參賽選手花招百出，有的帶睡衣和自己習慣的枕頭來睡，還有聽國師唐綺陽星座週報助眠，有的做瑜珈放鬆助眠，還有人帶佛經來播放，就是要拚看誰睡的最深層，主辦單位還加碼「睡醜人獎」，經票選出來睡覺表情最醜者，還送越式料理免費餐券，鼓勵大家睡好覺。

Qtace旅行的溫度行銷經理鍾憶萱指出，此次睡覺大賽分為室內賽及室外賽，除目前在一中旅遊案內所2樓登場的室內賽外，12月22日將在苗栗Lofi Land自然圈農場，所有選手將在草地上集體睡覺，比看誰能睡贏所有選手。

鍾憶萱表示，比賽評斷的標準是以監測大家睡覺時的心率，睡眠採90分鐘，以「最穩定的心率睡得最久」的人即可獲得冠軍，其中室內賽將持續到1月底，最大獎為價值3萬元的羽絨被；而室外賽最大獎為頂級Villa一晚住宿，其他還有自然圈農場、民宿住宿券、香草集 Just Her水氧機、Logis客製銀飾及Qtace價格破萬羽絨被等好禮，邀請全台民眾一起來挑戰。

(中時 )