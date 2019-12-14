華興棒球隊今（14）日舉行成立50周年慶，並有華興與美和OB友誼賽，擔任華興先發投手出賽1局的第1屆校友郭源治，帶著職棒的心態出賽，為了1局投球練了3天，還好表現稱職無失分。

64歲的郭源治說，上場丟球的興奮感還在！雖是兩隊友誼賽，他還是很在乎，想成職棒場上開幕戰投球一樣，自己心理還會緊張，因為好久沒練球，被詢問要先發1局時，那種在球隊當救援投手的本能就出來，馬上答應。

為了這1局，郭源治花了3天練球，問題是兩隊改打軟式棒球，球較小不好投，郭源治強調，他以技巧性、協調性丟球，想辦法克服不同的、較小的球，這就是職業球員的本性，不怨環境而是把自己準備好。

郭源治穿著球衣就不一樣了，他變得專注投球，他表示，上場投球不只有好玩，也有回到以前小時候的感覺，而對上美和趙士強，第1球對著頭部砸向趙士強，郭源治指出，這一球是意思意思，讓他知道我還敢投球。

郭源治詢問周遭的人，到了64歲還能不能上去丟球？他笑說，他以前鼓勵自己把投手丘看成舞台，是他自己表現的舞台、但是丟不好就看成自己的墳墓，因為他是鄉下的小孩，只能往前走，前面還有機會，只能是賣命往前！

「我很興奮，華興50周年了。」郭源治說：「在內心只有感恩，在這個環境裡成長，如果沒有華興這個機會的話，我現在講話也只會結結巴巴也說不定，所以心中只有充滿對華興的感謝。」

(中時 )