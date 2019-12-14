已有40年歷史的國立台中科技大學商業設計系，14日舉辦系友回娘活動及C-CUBE中科大青年創業基地揭牌儀式，近百名系有返校與會。商設系主任洪祺森表示，將結合教學及產業界、校友及社會等資源，培養學生「面對挑戰，永不畏懼」的創業家精神。

台中科大今年邁進百年歷史，商業設計系舉辦系友回娘家活動，近百名資深退休教師及系友回到年少時學習成長校園，與昔日師生分享過去點滴，並參加商設系的青年創業基地揭牌活動，中科大校長謝俊宏、副校長蕭家孟及商設系主任洪祺森與會。

洪祺森表示，台中科大的商業設計系在1979年設立，是台灣各學校商設系歷史最悠久，台中科大以商業教育起家，與產業界連結密切，希望學生在校期間對能深入就業市場，首創全校各系成立青年創業基地，將結合設計學院、商設系、校友及產業界等力量，將社會資源導入校園，培養學生創業家「面對挑戰，永不畏懼」的精神，提供學生友善的創作及創業空間及開發性設備，目前已有2組跨校、系的學生團隊進駐。

洪祺森說，商設系近年來從師資、課程結構面開始改造，108學年度起推動可由創業專案取得碩士學位的相關規範，提供師生啟動追尋夢想的創業旅程。

(中時 )