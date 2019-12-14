民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝（右）14日在副總統陳建仁的陪同下，發表「輝向未來，國家科技政策」，他具體提出「3要1不」的政策方向。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝（左四）14日在副總統陳建仁（左五）的陪同以及大批科技人的支持下，發表「輝向未來，國家科技政策」，他具體提出「3要1不」的政策方向。（陳育賢攝）

鄭宏輝（左）14日在副總統陳建仁的陪同下以車隊掃街拜票。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝14日在副總統陳建仁、總召柯建銘的陪同下，發表「輝向未來，國家科技政策」，鄭宏輝具體提出「3要1不」的政策方向，希望明確科研機構定位，厚植台灣研發實力，隨後陳建仁也首次陪同鄭宏輝在市區掃街拜票。

陳建仁表示，現在各國科技廠商google、微軟、亞馬遜皆有興趣來台投資，因為他們認為唯有在自由民主、重視智慧財產經濟的國家，才能進一步發展科技，自由民主是科技發展的重要基礎，相信未來宏輝進入立院，可以為了科技與民主努力，讓台灣以科技、人權立國，盼科技界一同支持鄭宏輝跟柯建銘，提升科技，改善人民生活，讓台灣不只是自由民主、經濟奇蹟的燈塔，也是科技發展的燈塔。

陳建仁說，在立法院要有好的科技立委，科技才會提升，台灣是世界創新強國之1，鄭宏輝提出的「3要1不」很重要，過去在立院捍衛科技的人不多，過去有總召柯建銘在立院成立科技委員會，現在由鄭宏輝接棒做「科技立委2.0」，台灣的科技界的大家都「安了」。

鄭宏輝提出「3要1不」4大政見包括要「前瞻研究」，國家科研機構應該調整營運方向，以研究與開發新世代的技術產品為目標。未來他進入立法院，將要求行政院以科學技術基本法第9條規定，每兩年提出的「科學技術發展之遠景、策略及現況說明」為基礎，擬訂國家型的前瞻科研計畫，交由1個或是多個國家科研機構共同執行。

2要「專款專用」，包括工研院、同步輻射中心等，不應該以營利為導向，耗費過多能量於自籌財源。

3要「跨域合作」，推動修正科技預算審查要點，鼓勵多個國家科研機構所共同提出的新興研究計畫。

最後「不要統刪預算」，要讓國家科研機構的「獎補助費用」排除在立法院的預算審查統刪範圍之外，並使這個制度常態化，讓國家科研機構的人事行政與基本開銷獲得保障，得以全心投入研究。

(中時 )