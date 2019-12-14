▲榮獲美術貢獻獎的前南投縣書法學會理事長的簡銘山，接受南投縣副縣阿陳正昇頒獎。（楊樹煌攝）

2019南投玉山文學獎、美術獎暨竹藝產品開發競賽頒獎活動，14日在縣文化局隆重登場，副縣長陳正昇到場頒獎致意，並推祟榮獲文學貢獻獎的吳啟銘（林廣）老師，以及榮獲美術貢獻獎的前南投縣書法學會理事長的簡銘山2人，在文學、美術領域長期默默耕耘及推廣，獲頒貢獻獎，實至名歸。

吳啟銘老師現於弘明中學擔任寫作課教師，每周不辭辛勞返鄉只為提昇南投中學生的文學素養及寫作能力，投入文學創作數10年，奉獻時間及精力推廣現代詩不遺餘力，在網路社群開闢現代詩創作數位教學與研討，指導散文與新詩的欣賞與創作，為台灣文學發展深具貢獻。

簡銘山老師創新多元教學，深耕藝術文化教育，並把所學薪傳於後輩，亦曾擔任南投縣書法學會理事長。美術獎除設立貢獻獎外，另有徵件展，徵選類別有油畫、水墨膠彩、水彩、書法篆刻、攝影及工藝六類，共有695件作品，276件入選。

陳副縣長表示，南投玉山文學獎、美術獎已邁入第21屆，經由全國藝文人士以文學書寫及藝術創作方式，將南投縣的秀麗山水景致及特殊人文風貌透過文章、繪畫來展現，歷年累積了不少文化資產，也提供青年朋友發揮的舞台；這些作品展期至109年1月7日，歡迎各位鄉親前來文化局欣賞。

(中時 )