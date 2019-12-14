以打造「友善好宅」為訴求的國聚建設，去年家庭藝文日與台中國家歌劇院攜手「聚夢計畫」，贊助弱勢孩童拓展藝文視野；今年歲末，國聚建設繼續以愛為出發點，今（14）日與300多位住戶們到社福單位-沙連墩戶外探索學校，一起趣冒險！

沙連墩戶外探索學校的大熊爸爸-張董事長談及與國聚建設合辦的年度冒險活動營，相當珍惜感恩。他表示，透過多元體驗教育輔導模式，並與企業合作活動，協助近百位的失依兒少，讓他們能在活動中提升學習力、互動力與就業力，為雙方創造良善的循環。

國聚建設的「一起趣冒險」活動，只見大孩子、小孩子們汗流浹背興奮的叫聲、快樂的歡呼，充滿活動現場─攀樹體驗、樹林冒險、溜索、叢林冒險、漆彈對抗、漆彈打靶、射箭、弓箭、鑽木取火、烤蛇麵等戶外體驗，讓他們玩得不亦樂乎！

看著兩個孩子開心攀樹的住戶楊小姐表示，當初購屋選擇國聚建設，就是因為看中品牌建商用心經營與住戶間的互動關係、多元化的社區營造活動等，讓人倍感貼心；國聚住戶溫暖的回饋，也讓國聚建設友善初心、持續以愛，和國聚社區住戶們心手相聚，一起把愛傳下去。

國聚建設持續深耕中部市場，對公益議題也不遺餘力；如每月定期與安得烈慈善機構、創世基金會等公益團體合作，集結社區住戶力量，募集慈善協會所需的常溫保存物資，更邀請住戶一起打包愛心食物箱，參與志工服務。

(工商 )