天王周杰倫（周董）近期忙20週年全新巡演「嘉年華」，也大力在社群平台分享老婆昆凌主演電影《天火》，號召好友力挺到底，更找最佳搭檔方文山一同譜寫主題曲〈我是如此相信〉，火速完成詞曲後，12日更緊鑼密鼓展開MV拍攝，助威愛妻不遺餘力。

在新歌〈我是如此相信〉MV中，可見在片廠以噴畫及沙土打造出一片荒漠景象，周杰倫與樂手們猶如置身災難即將來臨的現場，看似處於絕望之中卻仍然充滿希望。MV中周杰倫帶鴨舌帽入鏡，直笑說「大家有沒有覺得我回到第一張專輯的造型？哈哈！20年，始終如一。」

周杰倫為電影《天火》打造新曲〈我是如此相信〉。（杰威爾音樂提供）

電影《天火》主題曲〈我是如此相信〉MV於15日上線。（杰威爾音樂提供）

不過單曲封面一曝光，周董和樂手共五人一列排開，讓不少粉絲還以為是五月天，周董分享該曲歌詞意境「這首〈我是如此相信〉，可以是對家人、愛人、祂的相信，還蠻適合當作敬拜歌曲的」，話鋒一轉則說「這歌名其實也蠻適合五月天唱片公司發行……相信音樂」，更tag五月天主唱阿信，阿信事後也轉分享該篇文，搞笑留言「我是如此相信音樂」呼應周董。〈我是如此相信〉MV將於15日上線。

(中時 )