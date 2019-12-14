韓國瑜疾呼，要像老鷹衝上天，一隻翅膀總統府、一隻翅膀立法院，心中只有台灣人民，做牛做馬。（黃國峰攝）

韓國瑜表示台灣已經生病，要選擇英雄的路。（黃國峰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜在員林市龍燈公園舉辦競選總部成立暨立委候選人聯合造勢大會，湧入上萬支持者，韓國瑜疾呼台灣已經生病了，不能再浪費寶貴時間，要衝刺經濟、培養下一代，和全世界做好朋友，要選擇「英雄的路」，群情沸騰，高呼凍蒜。

韓國瑜競選總部成立造勢大會14日在彰化縣員林市龍燈公園登場，韓國瑜和立委候選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田，一起高呼打贏這場選戰，國民黨主席吳敦義

、國民黨韓國瑜競選總部主委朱立倫、韓國瑜彰化縣競選主委王惠美、後援會總會長謝典林都到場，一起振臂疾呼下架民進黨。

韓國瑜在眾人擁簇進入會場，上台就表示彰化縣長王惠美很重視彰化鐵路高架化、二林精密工業園區，如果當選一定會做，彰化、雲林嘉義，外流人口太嚴重，外漂都是為了找工作，只要是創造就業機會的工業園區，一定全力衝刺。

韓國瑜指出，一個地方、一個國家，只要人進不來，東西賣不出去，誰都沒辦法，不能再繼續這樣下去了，彰化縣聚集了全台灣、亞洲最重要中小企業，反觀南方國家

，泰國、菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞，要要組成東協，全部關稅互惠，台灣卻進不去，會成為經濟孤兒。

韓國瑜表示，明年又將是海峽兩岸經濟合作到期，如果沒辦法簽訂，農產等所有產品到大陸，全部要關稅，剛好就這兩拳，就會把台灣經濟打趴到地上去，已經有4萬家工廠倒閉或放無薪假，一定要加入國際經貿組織。

韓國瑜表示，民進黨執政以來，台灣變黑白，參選以來從南到北，沒有遇過一個人說「台灣錢淹腳目」，而這是過去琅琅上口，台灣發生危機，經濟完全不行，民進黨希望獲得選票，講出雇主權、愛台灣，但不顧台灣主權難道要去顧菲律賓的主權嗎？這不是笑話，就好像說我們要孝順爸爸媽媽，顧主權完全是空話廢話，選上一定會捍衛中華民國主權。

韓國瑜說，現在最擔心害怕，世界忘記了台灣，台灣忘記了世界，打開電視，沒有一個報導國際新聞，政論節目90％都在打韓國瑜，打韓國瑜之外，不知這世界發生了什麼，如果下一代年輕人忘記世界，世界也忘記台灣年輕人，台灣前途會非常危險、悲慘。強調要將碩士班、博士班的學生，送到海外做交換生，英語進步，心胸打開，一年海外實習，讓下一代越來越勇敢。

韓國瑜表示，一個政府、執政黨，眼前永遠有三條路選擇，第一是英雄的路，心中只有人民，沒有自己，第二梟雄的路，一切為自己、大撈特撈，心中沒有人民，就像現在民進黨執政所為，第三是狗熊，什麼都不做，時間到拍拍屁股，做了什麼大家想不起來。

韓國瑜最後疾呼，讓全世界都覺得亞洲四小龍的老大，台灣又回來了，要像老鷹衝上天，一隻翅膀總統府、一隻翅膀立法院，一定走英雄的路，心中只有台灣人民，做牛做馬，全力衝刺、沒有自己，全場高呼中華民國萬歲，高喊韓國瑜凍蒜。

(中時 )