【現場直擊】韓國瑜雲林競選總部成立大會｜2019.12.1４

韓國瑜14日到雲林，他表示，謝謝雲林鄉親，25年來對韓國瑜的照顧，希望一定要讓謝淑亞、張嘉郡當選。

韓國瑜說，他接觸好多人，講好多話，聽到好多期待，還沒聽到一個人講「台灣錢淹腳目」，現在我們經濟真的不行，去泰國還要財力證明，後來在壓力下改變。明年開始台灣周邊國家全部變成關稅同盟，台灣沒進去，經濟越來越差，辯國際孤兒。兩岸明年ECFA到期，台灣產品要加關稅，4萬家工廠面臨倒閉，失業潮將席捲台灣。

韓國瑜說，柴米油鹽醬醋茶，雲林都有生產，張麗善縣長一直要幫農漁民找出路，農漁民不怕吃苦，只怕沒有好價格。我們掛保證，一定幫農漁民找外銷通路。只要找不到外銷，農漁民會吃苦，有外銷會有比較好的收入！

韓國瑜說，我們的下一代，慢慢被世界忘記，世界忘記台灣，世界忘記台灣，下一代前途會非常悲慘，要把年輕人推向國際舞台！年輕人送他們出國一年，錢由政府想辦法！

韓國瑜也提到李佳芬到東南亞，很多人看到她抱頭痛哭，這些人年輕時在台灣讀書，看到台灣一天一天沉淪下降，他們非常擔心！台灣這麼認真，為何一直往下？過去南部民進黨很好的機會，但日子過得最辛苦，民進黨吃香喝辣，派系分贓，亂搞台灣，痛苦不堪，燒了多少煤炭？這就是可怕的民進黨！

韓國瑜強調，為了經濟、為了下一代，為了乾淨空氣，為了競爭的台灣，中華民國一定要展翅高飛，絕對不能窩囊過下去，一定要重新站起來，讓世界刮目相看！雲林韓國瑜贏，全台灣就會贏，雲林鄉親要證明最有頭腦最有智慧，民進黨做得不好請下台！總統府 、立法院重新起飛，中華民國萬歲！

韓國瑜14日回雲林參加張嘉郡、謝淑亞造勢，現場擠爆。（ 圖／取自陳品宏直播）

12/14韓國瑜、張嘉郡、謝淑亞 雲林娘家聯合造勢大爆滿。（取自陳品宏直播）

(中時電子報)