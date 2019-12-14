前總統馬英九陪同新北市第十選區立委候選人林金結從土城一路掃街至三峽，希望在最後一個月用力催票，拿下立委席次。（張睿廷攝）

前總統馬英九14日下午5時許來到新北市第10選區立委候選人林金結土城競選總部，帶著林金結一路從土城掃街至三峽，希望為林金結拉抬聲勢，拿下立委席次。

馬英九一到場，立刻吸引民眾搶著拍照，大喊「總統加油、林金結凍蒜」，馬英九也沒讓支持者失望，還留下些許時間為支持者簽名，讓拿到簽名的民眾興奮的歡呼尖叫。

隨後馬英九、林金結便上車掃街拜票，一路從土城掃至三峽，希望把最後一個月，爭取更多選票。

(中時 )