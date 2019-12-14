馬英九陪同林金結掃街拜票 引民眾簇擁要簽名 17:522019/12/14 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九在林金結競總為支持者簽名，引起民眾歡呼。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九陪同新北市第十選區立委候選人林金結從土城一路掃街至三峽，希望在最後一個月用力催票，拿下立委席次。（張睿廷攝） 前總統馬英九14日下午5時許來到新北市第10選區立委候選人林金結土城競選總部，帶著林金結一路從土城掃街至三峽，希望為林金結拉抬聲勢，拿下立委席次。 馬英九一到場，立刻吸引民眾搶著拍照，大喊「總統加油、林金結凍蒜」，馬英九也沒讓支持者失望，還留下些許時間為支持者簽名，讓拿到簽名的民眾興奮的歡呼尖叫。 隨後馬英九、林金結便上車掃街拜票，一路從土城掃至三峽，希望把最後一個月，爭取更多選票。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #馬英九 #土城 #三峽 #林金結 也許您會感興趣 推薦閱讀 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 疑蔡涉嫌詐領薪水 新黨赴監院陳情 15:502019/12/10 政治 新黨疑小英涉詐領副教授薪水 01:242019/12/11 政治要聞 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 綠廣告高雄篇打「台灣對不起」 韓辦轟：敗選未反省反羞辱選民 11:412019/12/13 政治 管媽說高雄人對不起台灣 韓發言人打臉 12:592019/12/13 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 政治熱門新聞 不是韓國瑜？姓名學家斷言：他是國民黨新太陽 - 政治 小英台南競總成立 造勢俯拍圖曝光 - 政治 到底是誰才該向高雄道歉？萬人狂吼三個字 - 政治 英大選結果 趙少康：證明民調失準？ - 政治 起風了？網：民進黨將被高雄人反撲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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