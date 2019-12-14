身為九太科技第1季「元老」球員的哈孝遠、歐陽進恆與洪英哲，14日現身台北和平館力挺老東家，小哈不改幽默個性表示，「很開心再次看到九太球衣在場上奔馳，畢竟九太以打球飛快著稱，所以我才會離開！但我真心感謝沈哥雪中送炭。」

「我想要不是沈哥(九太董事長沈會承)支持，且出來接下金酒，SBL就差不多完蛋了，也讓球員仍有舞台延續夢想，」帶著妻女出席的哈孝遠說，「回顧以前的日子，沈哥真的很怕我餓到，每次練完球後，都會帶我們去吃FRIDAY。」

回憶當年印象最深刻的場景，哈孝遠表示，因為「玉米」楊玉明當時很愛告狀，卻在比賽時吃了對方的暗虧，玉米就直接跟坐在二樓觀眾席的沈哥告狀，「我還記得當時沈哥就站在二樓，大聲警告對方小心一點，後來我們就沒吃虧了。」

如今從事房地產生意的歐陽進恆表示，畢竟九太是他效力的第1支SBL球隊，意義格外重大，所以今天當然必須到場支持，「我永遠記得當時沈哥很照顧我們，如今看到九太重返SBL，我不會期許他們一回來就拿冠軍，但要打出拚勁。」

「其實我雖離開很多年，仍很注意國內籃球，SBL確實需要改革了，當我進來和平館，就感覺觀眾比以前少很多，」歐陽進恆說，「看到先前富邦勇士的盛況，如今SBL觀眾卻這麼少，加上網路評價始終很不正面，SBL真的需要提升形象。」

洪英哲也語重心長表示，真的很不樂見SBL變成這個樣子，感覺球員連基本的保障都沒有了，寧願都去大陸打球，確實必須改變了，「回想當年剛到九太，沈哥與學長們就很支持我，才讓我很快適應球隊，真心感謝沈哥這樣幫我。」

(中時 )