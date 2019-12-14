戴資穎擊敗奧原希望後接受大會訪問。（嵌入自BWF臉書粉專）

一掃預賽首戰先盛後衰的陰霾，「世界球后」戴資穎今天在世羽聯年終總決賽4強再戰奧原希望，沒有再給對手翻盤機會，以21比15、21比18直落2復仇成功也殺入決賽，小戴賽後也分享此役的獲勝關鍵。

「今天打起來的感覺跟第一天的比賽蠻相似的，我更注意分數比較僵持的時候，自己的失誤不可以這麼的多，」戴資穎說：「因為我一直處於領先狀態，自己只要保持穩定，她應該會比我更急躁，因為她已經輸了1局。」

的確，戴資穎預賽遭遇奧原的時候，本可直落2勝出，但第2局幾個關鍵分沒有拿下，決勝局尾聲又出現3次後場長球的判斷失誤，讓奧原逮住機會後來居上。這一次，小戴首局後段先以8比0攻勢逆轉，次局又在15平後取得領先，都沒有再給奧原翻身機會。

小戴明天將與大陸的陳雨菲爭冠，也是她的球后保衛戰，小戴覺得自己逐漸適應場地，狀態一天比一天好，「明天一樣會是一場很艱難的比賽，希望可以做得比今天更好。」她也感謝現場球迷的支持，直說：「每天在這邊比賽都有聽到很多人的吶喊，是我在場上堅持下去的動力。」

(中時 )