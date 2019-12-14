蔡賴台南競選總部今天下午成立，現場湧進2萬人，旗海飄揚。(曹婷婷攝)

蔡賴台南競選總部今天下午成立，現場湧進2萬人，旗海飄揚。(曹婷婷攝)

民進黨總統、副總統候選人蔡英文、賴清德台南競選總部今天下午正式成立，現場湧進近2萬人，蔡英文壓軸大進場後上台致詞表示，台南市六都最後一個成立的競選總部，因為這裡最支持民主，她說，2016總統大選，民進黨在台南拿到6成7選票，2020總統目標希望多拚一點，要在台南拿7成選票。

賴清德率先上台致詞，一站上台，群眾就熱情歡呼，凍蒜聲不絕於耳，隨後上台的蔡英文率領6位立委候選人大進場，一開口致詞，台下群眾陣陣歡呼，讓她頻頻道感謝，她說，台南票數都是第一名，希望2020也是第一名，要拿最高得票率。

蔡英文強調，只剩20多天就要投票，最後階段會充斥假消息、謠言漫天飛，去年選舉有很多錯誤訊息、造謠、抹黑都會在最後關頭出現，大家一定要堅定支持英德配。

蔡英文說，她有信心執政團隊未來4年會把台灣帶到更好的地方，更強調「一國兩制」絕對不可能，第一張選票投英德配、第二張投給台南隊最強的立委、第三張票投民進黨，延續台南過去最高票的光榮紀錄。

賴清德說，只要台灣贏就沒人輸，只要台灣輸就沒有一個人贏，任何一個政治人物在台灣大局之前都是微不足道的，這也是他接受蔡英文邀請擔任副手的主要原因。

他強調，台南6席立委必須全壘打，這是為國會過半最基礎的打底工作，他也細數6位候選人特質，懇請台南鄉親維持過去優良民主聖地傳統，讓台南立委6席全上、蔡英文總統高票當選。他說，過去不論哪一場總統大遠，只要民進黨提名的總統人選，不論有無當選，在台南一直都是拿下全國最高票，這次也一定要讓蔡英文在台南拿最高票。

(中時 )