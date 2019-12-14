桃園市長鄭文燦玩漁拓，看起來對自己的作品很滿意。（邱立雅攝）

士校生態埤塘公園景致秀麗。（邱立雅攝）

桃園市素有千埤之鄉美名，在地埤塘漁業文化已有百年歷史，而市府為讓民眾能夠更瞭解埤塘漁業文化之美，規畫埤塘漁業文化體驗活動，14日在中壢區士校生態埤塘公園舉辦「2019桃園市埤塘漁業文化體驗活動」，一起釣小魚、撈小鴨、玩漁拓。

桃園地區先民早年為蓄水灌溉開鑿埤塘，不僅農田得以順利灌溉，特殊的環境也使埤塘成為獨樹一格生態系統，在地漁民利用豐沛的埤塘資源捕撈埤塘魚類食用，進而發展百年埤塘養殖漁業，也是在此「魚農共生」的基礎下才發展出台灣獨一無二的埤塘漁業養殖文化。

市長鄭文燦出席活動時表示，如今埤塘灌溉的功能變少了，轉型治洪池，經調節則有防災功能，平常滿水時可做為生態公園。鄭文燦表示希望能保留埤塘文化，他回憶起又時的閩南語唸謠，「火金姑做好心來照路」中有提到「鮕鮘」這種魚，尾巴有一個像眼睛的圖案，學名叫七星鱧。

鄭文燦說七星鱧在古早時代十分常見，水井、水缸裡都會放七星鱧專門吃垃圾，他也回憶幼時常躲在泥巴裡「摸魚」，可以摸到很多不同的魚種，他希望能把原生的魚種找回來，所以明年規畫埤塘文化節，他決定把放鮕鮘設計成活動。

(中時 )