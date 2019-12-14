律師法修正草案經立法院三讀通過，中華民國律師公會全國聯合會也積極展開因應措施，全聯會14日舉行記者會，理事長林瑞成表示，因應律師法修正，將成立全國律師聯合會，將展開全律會選舉籌備工作，迎接後律師法時代。

律師法修法將在2021年全面上路，包括徹底杜絕貪污司法官等重大犯罪者轉任律師、落實律師淘汰制度、減少執業障礙等，並明訂律師全聯會改制為全律會。

林瑞成表示，律師法修正後全聯會還有很多工作要做，包括成立因應小組至北中南東各地宣導，各地方公會也要修訂章程，準備工作千頭萬緒，全聯會的時代也將要結束，未來的全律會理監事等將採直接選舉，更能展現會員民意，全聯會將扎實進行籌備工作，期許能無縫接軌，也希望全律會壯大，並繼續支援、服務地方公會。

全聯會說，至於修法過程中，來自其他專業團體對律師法草案的誤解，全聯會將秉承為當事人追求最佳利益的精神，使全體國民獲得更好法律服務及權益保障，讓不同專業團體間能共榮互助，就這次修法不足之處，全聯會仍持續努力以期讓律師法及律師制度更完善。

(中時 )