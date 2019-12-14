遠航停飛事件衝擊離島疏運，金門民眾為退票、重新訂位問題困擾不安，立委陳玉珍的Line昨天就湧進5000餘則詢問，她在今（14）日下午舉辦記者會，將處理原則一次說清楚，強調全力保障鄉親權益。

陳玉珍表示，有關現金購票、信用卡訂票、旅行社購票的退票方式與流程，以及原先已訂位的鄉親是否要重新訂位？都是鄉親普遍疑惑的問題，她在昨天召開中央跨部會緊急協調會議，包括交通部民航局、觀光局、航港局和金管會銀行局、信用卡聯合服務中心、消保處、國防部、勞動部及立榮、華信航空在內，達成處理和因應共識。

陳玉珍特別說明，應變的原則有2：一、為避免鄉親再因訂位受到折騰，已訂位購票的鄉親有優先轉訂其他航空公司的權利。二、已經付費的機票款將於現有的「消費者信託保証專戶」1.5億中，盡量爭取全額退款。

一、退費部分：1、現金購票者於2019年12月20 日前到遠東官網App辦理退費登記。2、信用卡刷卡在2020年4月10日前向各自的刷卡銀行主張是爭議性款項，已扣款者可申請辦理返還款項，未扣款者可以沖正。3、向旅行社購票者，由於旅行業者也是受害者，可請旅行社協助向遠航辦理退費登記。也可由旅客自行上網登記。

二、已訂機位的鄉親親權益部分：1、由民航局提供遠航金門航線於選舉、春節及馬拉松運能缺口盤點資料。2、運能不足部分，盡快協調華信及立榮增開班機、放大機及協調母公司支援中型機加入疏運。原先已經向遠航訂位購票的鄉親，陳玉珍立委辦公室將協助優先轉訂當日之立榮及華信航空。3、民航機運能如仍無法支應，將由國防部調派軍機協助疏運。

陳玉珍說，根據民航局方志文副局長表示，遠航還有「消費者信託保証專戶」1.5 億元在民航局手上，預計可以滿足消費者的退費需求。

陳玉珍立委國會辦公室也會和台灣金門同鄉會總會一起建立服務窗口，協助鄉親轉訂機票及登記退費等事宜。加入陳玉珍line (Id：@lovekinmen)，掌握後續最新資訊。

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(中時 )