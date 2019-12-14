2003、2007年華興青少棒隊、青棒隊先後解散，華興棒球隊「失根」近10年，現在終於「有後」了，從少棒社團重新萌芽，今年開始有了青少棒社團，華興棒球隊以「另一種方式」重生！

前奧運國手、中職鷹隊投手蔡明宏是華興校友，他在華興教了2年的棒球社團，他說，剛開始組隊時，球員完全沒有底子，後來球隊參加教育盃、協會盃的軟式棒球賽。

蔡明宏說，學校再組棒球隊的用意是看能不能繼續傳承下去，由於脫離棒球太久了，只能先從軟式棒球扎根，開始尋求以後慢慢的蛻變。

目前華興棒球社團有20多名球員，每周六練球半天，因是社團性質所以練球時間不多，蔡明宏表示，現在也只能順其自然的發展，再視學校的意願，目前已經有了新球場，應該會有一步步進展。

其實華興中學的環境很好，蔡明宏指出，社團球隊現有成員是1至4年級的學生在玩，談不到技術層面。倒是華興棒球隊第2屆校友林華韋說，不必再是競技型的球隊，只希望學生喜歡棒球、關心棒球，以後有能力，一起幫助棒球。

華興中學原本大棒球場有一半土地興建新校舍，董事會撥款300萬元新蓋1個棒球場，規模比少棒球場大一點，提供學生有地方打球；目前剩下2016年暑假成軍的少棒社團，今年上學期再組青少棒社團。

有一位參加棒球隊的學生表示，電視看到球員打棒球很帥！所以就來學棒球，他每周都有練球，可以幫助自己把體力練得更好。

(中時 )