苗栗縣政府頒贈稿酬，向作者致賀。（何冠嫻攝）

14日苗栗縣文學集新書發表會，作者們分享創作歷程和意涵。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府辦理「苗栗縣文學集」向全國公開徵選，經評審嚴選出8件優良作品。14日辦理新書發表會分享，並頒贈2萬、1萬元稿酬，盼民眾透過閱讀，了解家鄉好山好水好風貌的純樸環境，拓展視野。

今年縣府辦理苗栗縣文學集全國公開徵選，共收24件文稿，歷經評審嚴選8件作品，於12月付印完成專輯出版，入選作家與作品為：資深作家文集有退休校長陳招池的《遶山花》、資深作家江茂丹的《明朝重扶殘醉遊》；兒童文學創作集有退休教師彭歲玲與許欣展的《沙鼻牯》、自由創作者游淑如與屏東女中老師郭珏絹合著的《告訴你一個秘密》；母語文學創作集有客語薪傳師黃碧清的《惜，阿姆話》、鍾林英的《醉人个酒》；文學家作品集有台灣文壇退休主編傅銀樵的《茶樹恁靚》、江茂丹入選的第二本創作《朝顏易老》。

14日苗栗縣文學集新書發表會，邀請作家分享創作的心路歷程與意涵。副縣長鄧桂菊率教育處副處長葉芯慧及圖資科長彭秀珍團隊，頒贈2萬、1萬元稿費，向獲選作家致賀。

葉芯慧表示，苗栗縣文學集徵選活動自1992年迄今已28個年頭，出版作品逾200本，其中苗栗文學集中的母語文學集獲客委會青睞，已收錄在台灣客語資料庫永久保存，讓民眾透過閱讀，了解家鄉山水風貌的純樸環境，透過知識豐富生命、展拓視野。鄧桂菊肯定藝文界與作家的長期深耕、灌溉文學，為苗栗營造書香幸福城市。

(中時 )