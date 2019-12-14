一位網友在用餐時，驚見隔壁用餐桌坐了位可愛女孩，女生綁著馬尾，正靜靜地划手機，似乎與她一同用餐的友人正在櫃台點餐，她則乖乖在座位上嗷嗷待哺。然而網友端看這位散發氣質的小清新女孩，明明正值冬天，卻穿一身夏天的服裝，眼光稍為往下一掃…驚人畫面衝擊網友視線，簡直比真理褲還要殺。

女孩身穿的短裙似乎因為坐姿的關係，導致原本的裙擺位置被擠至上方，讓她近半顆屁股蛋都掉了出來。（摘自加藤軍路邊隨手拍）

原PO在臉書《加藤軍路邊隨手拍》上分享一張她偶然在餐廳看見的驚人奇景，照片中可以看見一名可愛的小女生單獨在座位區划手機簡單的馬尾卻散發出仙氣般的氣質。然而原PO一把視線擴大，竟發現這名女孩絲毫不畏懼寒冷的冬天，僅穿著「短褲+短裙」的夏衣打扮，露出了她一雙白皙嫩腿。

不僅如此，原PO注意到她的短裙似乎因為坐姿的關係，導致原本的裙擺位置被擠至上方，讓女孩的半顆屁股蛋都掉了出來，這畫面瞬間讓原PO找到「真理」所在。

網友見氣質女孩不經意地炸出白皙美臀，簡直快要暴動，狂讚是「優質的大腿」、「 還是別人的女生最漂亮」、「真理」、「大腿好U質」。不過也有網友認為這女孩不太衛生，穿那麼短的裙子，難道「光屁股坐在大家坐過的地方，不會覺得很噁心嗎？」不過網友應該最好奇的就是「不冷嗎？」

(中時電子報)